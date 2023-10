Budowa wiaduktu, który będzie częścią powstającej Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej jest powodem ponownego zwężenia obwodnicy Trójmiasta. W środę i czwartek ruch trasą S6 w kierunku Łodzi będzie odbywał się jednym pasem na węźle Gdańsk-Południe.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Zwężenie do jednego pasa ruchu, a co za tym idzie duże utrudnienia w ruchu, mają związek z trwającą budową wiaduktu, który będzie częścią Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej. Droga ta będzie krzyżować się z obwodnicą Trójmiasta na wysokości węzła Gdańsk-Południe. Tam od wielu miesięcy trwają prace, które na co dzień dają się we znaki kierowcom pokonującym ten odcinek.

Przez węzeł kierowcy jadący w kierunku Łodzi będą jechać tylko jednym pasem. Zamknięty będzie prawy pas. Zwężenie będzie obowiązywać w środę, 11 października, i czwartek, 12 października, w godzinach od 7 do 18.

Mieszkańcy metropolii są już przyzwyczajeni, że jakiekolwiek zdarzenie na obwodnicy oznacza duże korki. Wiele razy, gdy ten węzeł był zwężony w kierunku autostrady A1, zatory ciągnęły się nawet na długości 10 kilometrów. Można spodziewać się więc, że tym razem występować będą podobne utrudnienia.