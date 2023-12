37-letnia mieszkanka Wrześni ( Wielkopolskie) chciała sprzedać za pośrednictwem internetu konia na biegunach. Przez działania oszustów, kobieta straciła prawie 15 tys. zł.

/ Shutterstock

Kilka dni temu mieszkanka Wrześni ( Wielkopolskie) na portalu społecznościowym umieściła ogłoszenie o sprzedaży konia na biegunach. Po jakimś czasie na ogłoszenie odpowiedziała pierwsza osoba. Korespondencja odbywała się za pośrednictwem komunikatora internetowego.

Rozmowa była dość standardowa, ponieważ kupująca pytała m.in. o stan przedmiotu oraz o możliwości odbioru. Niestety okazało się, że to wszystko było ukierunkowane po to, aby uśpić czujność 37-latki, która w konsekwencji podała także swój adres poczty elektronicznej. Na wskazany adres został wysłany link, który miał być odnośnikiem do obsługi kurierskiej. Jednak po kliknięciu w niego mieszkanka Wrześni została przekierowana na stronę banku, gdzie się zalogowała - tłumaczył Adam Wojciński z policji we Wrześni.

Dodał, że w tym przestępczym działaniu brała udział także jeszcze jedna kobieta, która miała być rzekomym przedstawicielem banku.

Szereg skrupulatnie użytych słów spowodowały, że 37-latka dała się wciągnąć w ten wir fałszywych informacji, które w ostatecznym rozrachunku spowodowały ubytek z jej konta kwoty 14 900 złotych - zaznaczył Wojciński.



Policja apeluje, by nie wchodzić w przesłane linki od osób, których nie znamy. Zawartość takich stron jest tak spreparowana, aby wyglądały łudząco podobnie na przykład do stron bankowych.