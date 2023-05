Mieszkaniec gminy Przemęt w Wielkopolsce chciał sprzedać przez internet gołębia. Przy transakcji został jednak oszukany przez rzekomą pracownicę internetowej platformy handlowej. W wyniku oszustwa mężczyzna stracił niemal 15 tys. zł.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

O oszustwie poinformowała w środę Komenda Powiatowa Policji w Wolsztynie. Jak podano, we wtorek 16 maja policjanci Wydziału Kryminalnego wolsztyńskiej jednostki przyjęli zawiadomienie złożone przez mieszkańca gminy Przemęt dotyczące popełnionego na jego szkodę oszustwa.

„Z relacji mężczyzny wynikało, że na popularnej platformie handlowej wystawił do sprzedaży gołębia, którego wycenił na 100 zł. Po kilkudziesięciu minutach otrzymał wiadomość, że wystawiony przez niego ptak został sprzedany. W wiadomości był także link do danych osoby, która miała dokonać zakupu. Po kliknięciu w link mężczyzna został poproszony o wpisanie danych swojej karty kredytowej – numeru CVV i daty ważności. Następnym żądaniem było podanie numeru PIN. To spowodowało, że mężczyzna nabrał podejrzeń, co do wiarygodności tej sytuacji, przewał proces logowania i zrezygnował z transakcji” – informuje policja.

Po kolejnych kilkudziesięciu minutach do mężczyzny zadzwoniła kobieta przedstawiająca się, jako „pracownica platformy zakupowej”. Kobieta zapytała o powód przerwania transakcji, a podczas rozmowy używając manipulacji przekonała mężczyznę, żeby dokończył proces logowania, podając wszystkie niezbędne dane, w tym PIN do karty.

„W trakcie rozmowy, mężczyzna otrzymywał na swój telefon kody, które zgodnie z instrukcją wpisywał w formularz logowania, nieświadomie przekazując je w ten sposób przestępcom. Z konta mężczyzny zniknęło niemal 15 tys. zł. Straty mogły być o ponad 5 tys. zł. wyższe, jednak ostatnia z transakcji zablokowana została przez bank. W momencie uruchomienia blokady przez bank kobieta przerwała rozmowę i rozłączyła się” – podała policja.

Sprawcy oszustwa może grozić kara pozbawienia wolności do pięciu lat