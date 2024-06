Na miejsce zostało wysłanych kilka patroli policyjnych. Uczestnicy zdarzenia rozbiegli się jednak od razu, gdy tylko usłyszeli policyjne sygnały. Do mundurowych nie zgłosiła się żadna osoba pokrzywdzona. Nikt też nie chciał wyjaśnić przyczyn bójki.

Strefa kibica na Bulwarze Wschodnim znajduje się na terenie przylegającym do pobliskiego lokalu. Jak przekazała policja, organizator dalej zamierza tam organizować miejsce do wspólnego oglądania Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej. Zapewnił też, że w strefie - w zależności od liczby uczestników - bezpieczeństwa będzie pilnować do 10 pracowników ochrony.