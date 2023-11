W niedzielę w Wielkopolsce zrobiło się biało, a na drogach - ślisko. Śnieg spadł m.in. w Poznaniu i Gnieźnie, a także na północy regionu, gdzie obowiązuje ostrzeżenie IMGW. Na poznańskie ulice - po raz pierwszy w tym sezonie - wyjechał sprzęt odśnieżający.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W stolicy Wielkopolski śnieg padał do około południa w niedzielę. Jak poinformował Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, "po raz pierwszy tej zimy na poznańskie ulice wyjechał sprzęt odśnieżający".



Dodano, że obecnie sprzęt odśnieżający pracuje na ulicach układu strategicznego, czyli na jezdniach ram komunikacyjnych, głównych trasach wlotowych do miasta, dojazdach do najważniejszych instytucji miasta i największych szpitali.

Można zgłaszać utrudnienia

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu przypomniał, że zgłoszenia dotyczące zimowego utrzymania ulic przyjmowane są od poniedziałku do piątku od 7.30 do 20.00 pod numerem telefonu: 61 646 33 44, a także od poniedziałku do piątku w godzinach 20.00 - 7.30, oraz w dni wolne od pracy pod numerem telefonu: 690 666 424. Zgłoszenia przyjmowane są także w formie mailowej pod adresem: zdmzima@zdm.poznan.pl.



Dyżurny Punktu Informacji Drogowej poznańskiego oddziału GDDKiA powiedział PAP, że na drogi w regionie wyjechało 31 pługopiaskarek. Zaznaczył, że "sytuacja jest dynamiczna, pługopiaskarki działają".



Dodał, że lokalnie mogą występować utrudnienia. Obecnie - jak wskazał - najtrudniejsza sytuacja jest w okolicach Piły i na północy regionu, gdzie obowiązuje ostrzeżenie IMGW.

Ostrzeżenia dla Wielkopolski

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy wydał dwa ostrzeżenie dla powiatu złotowskiego. W niedzielę prognozowane są tam intensywne opady śniegu, zaś po południu opady marznące.