Sanepid w Pleszewie poinformował, że w wodzie z wodociągu stwierdzono obecność bakterii z grupy coli. W siedmiu miejscowościach nadaje się ona do spożycia tylko po przegotowaniu.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Powiatowy sanepid w Pleszewie wydał komunikat dla mieszkańców miejscowości: Żegocin, Żbiki, Grab, Wieczyn, Łęg, Pieruszyce i Pieruchy. Ostrzegł, że dzieci do 3 lat i kobiety w ciąży powinny spożywać wodę butelkowaną.



"Wodę należy gotować przez minimum dwie minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia. Przegotowania wymaga też woda do przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt" - przekazano w komunikacie.



Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia się dorosłych, prania odzieży, prac porządkowych i spłukiwania toalet.



Podkreślono, że z uwagi na prowadzoną dezynfekcję może nastąpić pogorszenie smaku i zapachu wody.

