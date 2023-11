Pleszewski szpital zakupił angiograf cyfrowy za 4, 5 mln złotych ze środków unijnych. Urządzenie przechodzi pierwsze testy, by wkrótce służyć pacjentom - powiedział prezes zarządu szpitala Błażej Górczyński.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Nowoczesny angiograf cyfrowy to - jak wyjaśnił szef oddziału kardiologicznego lek. med. Tomasz Wardęga - aparat, który pozwala na dokładne prześledzenie przepływu krwi przez naczynia pacjenta.



Dzięki temu można potwierdzić lub wykluczyć anomalie w postaci zwężeń lub niedrożności i podjąć odpowiednie leczenie. Możliwe jest również sprawdzenie krążenia płucnego, naczyń mózgowych, naczyń jamy brzusznej i wieńcowych - wyjaśnił.



Podkreślił, że urządzenie jest ultranowoczesne, a co za tym idzie bardzo dokładne. Badanie jest bezpieczne dla pacjenta i daje kompletny obraz sprawdzanych obszarów - powiedział.



Sprzęt jest bardzo potrzebny, ponieważ - jak dodał - schorzeń kardiologicznych w Polsce zawsze było dużo. Z przykrością stwierdzam, że umieralność w Polsce na choroby układu krążenia jest większa, niż na choroby onkologiczne. Dlatego takie aparaty muszą być najwyższej klasy, bo one ratują życie pacjentom - powiedział.



Stół angiograficzny kosztował 4,5 miliona złotych a pieniądze pochodzą ze środków unijnych.



Dla nas to ogromne wsparcie, bowiem z własnego budżetu szpitala nie byłoby stać na jego kupno. Ta kwota obejmuje nie tylko sam zakup urządzenia, ale i też ustawienie stołu oraz prace adaptacyjno-montażowe - dodał prezes Górczyński.