Sanepid wprowadził zakaz kąpieli w kąpielisku numer 1 i numer 2 na Jeziorze Ukiel oraz w wodnym placu zabaw w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym w Olsztynie. Zakwitły tam sinice.

Zdjęcie ilustracyjne / shutterstock / Shutterstock

Jak informuje Główny Inspektorat Sanitarny, zakaz kąpieli został wprowadzony ze względu na zakwit sinic. Zamknięte są oba kąpieliska przy ul. Kapitańskiej oraz park wodny.

Zakwit sinic w jeziorze zauważyli w minioną sobotę ratownicy. Jeszcze w tym samym dniu w Centrum Rekreacyjno-Sportowym Ukiel wywieszono czerwone flagi, zakazujące wchodzenia do wody.

To już drugi tego lata zakaz kąpieli na terenie CSR Ukiel. Poprzedni obowiązywał od 9 do 17 lipca, również z powodu zakwitu sinic. Plażowicze mogą się kąpać w strzeżonym miejskim kąpielisku nad jeziorem Skanda.



W tegorocznym sezonie wakacyjnym w woj. warmińsko-mazurskim jest wyznaczonych 47 kąpielisk. Ponadto utworzono 37 tzw. miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli.

Sinice występują zarówno w wodach słonych, jak i śródlądowych, unosząc się swobodnie w toni wodnej. Podczas bezwietrznej pogody niektóre sinice mogą unosić się ku powierzchni wody i tworzyć tam kożuchy. Wyglądają jak rozlana farba, galaretka lub płatki pływające po powierzchni wody.

Nie należy mylić sinic z makroglonami, które mogą unosić się przy powierzchni wody w strefie brzegowej jezior czy Bałtyku. Często fale wyrzucają na brzeg te zielone maty. Same nie są szkodliwe i nie są źródłem toksyn.