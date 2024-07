Z powodu zakwitu sinic zamknięte zostały nadmorskie kąpieliska w Gdyni. Nie można kapać się w żadnym z czterech strzeżonych w tym sezonie miejsc, czyli w Babich Dołach, Śródmieściu, Redłowie i Orłowie.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Na wszystkich czterech kąpieliskach powiewa czerwona flaga, co oznacza zakaz wchodzenia do wody.



Gospodarze plaż apelują, by zanim wybierzemy się na plażę sprawdzić aktualny stan Bałtyku. Informacje można znaleźć na stronie gdyniasport.pl oraz na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Kąpiel w zanieczyszczonej sinicami wodzie może spowodować niekorzystne reakcje organizmu: od wysypki na skórze po zaczerwienienie spojówek. W przypadku połknięcia takiej wody mogą wystąpić dolegliwości układu pokarmowego, w tym biegunka, wymioty i bóle brzucha.

W zeszłym tygodniu zamknięte były kąpieliska w Gdańsku i Sopocie, z powodu zanieczyszczenia wody po pożarze hali w Nowym Porcie.