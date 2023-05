Rodzeństwo z Gdyni może stać za fałszywym alarmem o konieczności awaryjnego lądowania śmigłowca pod Olsztynem. Maszyny szukało na lądzie i wodzie wczoraj kilkudziesięciu strażaków i policjantów. Do akcji poderwano także śmigłowiec z Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Z nieoficjalnych informacji dziennikarza RMF FM Kuby Kaługi wynika, że wczoraj szybko ustalono, że telefon, z którego wykonano połączenie o kłopotach helikoptera, logował się w Gdyni. Był zarejestrowany na konkretnego abonenta.

Policjanci pojechali do jego mieszkania. Tam ustalili, że telefonem posługuje się 10-letni syn właściciela urządzenia. Razem ze starszymi braćmi, nastolatkami, zrobili sobie żart.

Zadzwonili do pracownika hotelu w miejscowości Siła koło Olsztyna, informując go o konieczności awaryjnego lądowania, odgrywając odpowiednie role, krzycząc, tak, by uwiarygodnić dramatyzm sytuacji.

Akcja mogła kosztować straż pożarną nawet ponad 10 tys. zł. Poszukiwania, w które zaangażowanych było ok. 50 strażaków z PSP i OSP, policjanci, a nawet śmigłowiec Marynarki Wojennej, były prowadzone zarówno na lądzie, jak i w pobliskich jeziorach.