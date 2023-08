Ponad 17 tys. pasażerów skorzystało w lipcu z lotniska Olsztyn-Mazury w Szymanach; był to najlepszy lipiec w historii lotniska - podały we wtorek służby prasowe regionalnego portu lotniczego.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W lipcu 2023 roku przez przez Port Lotniczy Olsztyn-Mazury podróżowały 17 082 osoby. Pod względem liczby pasażerów jest to najlepszy lipiec w historii naszego lotniska - powiedział rzecznik prasowy portu lotniczego w Szymanach Dariusz Naworski.

Przekazał też, że w zestawieniu z najwyższym dotychczas lipcowym wynikiem z 2019 roku, kiedy na lotnisku odprawiono 15 408 pasażerów, nastąpił wzrost o 10,86 proc. Przez siedem miesięcy bieżącego roku z Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury skorzystało już 80 848 osób - dodał rzecznik.

Letni rozkład lotów lotniska w Szymanach obejmuje loty do i z: Krakowa (LOT i Ryanair), Wrocławia (Ryanair), Dortmundu (Wizz Air), Londynu Stansted (Ryanair) i Londynu Luton (Wizz Air). Tegoroczną nowością jest połączenie czarterowe do tureckiej Antalyi realizowane przez touroperatora - Itakę w środy do 20 września.

"Poza ruchem pasażerskim, kontynuujemy obsługę lotów szkoleniowych, medycznych, biznesowych i wojskowych oraz cargo" - przypomniały służby prasowe lotniska.