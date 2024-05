Odebranie przez nowo wybranych samorządowców zaświadczeń o wyborze, a następnie złożenie ślubowania oraz ukonstytuowanie się prezydium Rady Miasta. Tak wyglądała uroczysta, I sesja kadencji 2024-2029. Po 15 latach Olsztyn ma też nowego prezydenta - Roberta Szewczyka.

/ Urząd Miasta Olsztyna/olsztyn.eu / Materiały prasowe

Po pięcioletniej przerwie znów mam zaszczyt poprowadzić obrady, lecz tym razem wynika to z mojego wieku - powiedziała Radna Seniorka I sesji Rady Miasta Olsztyna, Halina Ciunel. Dziękuję wszystkim olsztynianom za oddane na nas wszystkich głosy. Zapewniam, że będziemy z pełnym zaangażowaniem działać na rzecz naszego miasta.

Zgodnie z decyzją wyborców spośród 25 mandatów 12 trafiło do Koalicji Obywatelskiej. Prawo i Sprawiedliwość wprowadziło ośmioro radnych. Pozostałe pięć miejsc przypadło samorządowcom reprezentującym indywidualne komitety.

Spośród wybranych 7 kwietnia radnych najwyższym poparciem cieszyli się Robert Szewczyk (3244 głosów), Paweł Klonowski (3054) oraz Łukasz Łukaszewski (2512) - wszyscy z Koalicji Obywatelskiej. Natomiast rajcowie, którzy zdobyli mandat, ale cieszyli się najniższym poparciem to Katarzyna Faliszewska (494) z KO oraz Adam Andrasz i Radosław Nojman (po 462) z Prawa i Sprawiedliwości.

Już przed rozpoczęciem I sesji było wiadomo, że skład Rady Miasta będzie nieco odbiegać od tego ustalonego w kwietniowym głosowaniu. Miejsce Roberta Szewczyka - nowego prezydenta miasta - zajął Marek Fabianowicz (362 głosy), natomiast mandat Sylwii Rembiszewskiej-Piątek (będzie nadal zastępczynią prezydenta) pozostało tymczasowo nieobsadzone.

Gratuluję wyboru i życzę owocnej pracy na rzecz naszego miasta - powiedziała wręczając zaświadczenia o wyborze przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej, Iwona Okuniewska. Przewodniczącym Rady Miasta został Łukasz Łukaszewski. Jego zastępcami w tej kadencji będą Ewa Zakrzewska, Nelly Antosz i Grzegorz Smoliński.

15 lat Olsztynem rządził Grzymowicz, teraz czas na Szewczyka

Podczas wtorkowej, uroczystej sesji swoją przysięgę złożył także nowy prezydent miasta. Do wyboru ponownie niezbędne były dwie tury głosowania. W tym ostatecznym (z 21 kwietnia) Robert Szewczyk pokonał Czesława Jerzego Małkowskiego, zdobywając ponad 27,5 tys. głosów (53,45 proc.).

Właśnie otwieramy nowy rozdział w historii naszego miasta. Olsztyn to miasto z ogromnymi ambicjami, stolica regionu chętnie odwiedzanego przez turystów z Polski i zagranicy. Nie stać nas przeciętność, dlatego zdaję sobie sprawę, jak ogromne wyzwanie przede mną - powiedział po zaprzysiężeniu prezydent Olsztyna Robert Szewczyk.

Zachęcenie młodych do pozostania w mieście lub powrotu do niego, większa dbałość o rodziny i przedsiębiorców, otwarcie na dialog, spór i dyskusję - to jedne z kluczowych obszarów dla nowego prezydenta.

Wśród najbliższych działań wymienił złożenie wniosku o dofinansowanie budowy żłobka przy ul. Antonowicza, wprowadzenie od września bezpłatnych przejazdów dla młodych mieszkańców poniżej 18. roku życia. W najbliższym czasie powinniśmy także poznać wykonawców ul. Nowobałtyckiej oraz stadionu.