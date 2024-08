Silny wiatr zapowiadany jest na północy kraju, ale szczególnie istotne alerty wydano dla żeglarzy, którzy wybierają się na mazurskie jeziora. Tam migają maszty ostrzegawcze, a służby apelują o rozsądek.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do godz. 20 w niedzielę na Mazurach mogą występować silne podmuchy wiatru; obecnie w porywach wiatr sięga do 5-6 stopni w skali Beauforta, a do godz. 14-15 jeszcze będzie się wzmagał. Migają maszty ostrzegawcze, MOPR apeluje do żeglarzy o rozsądek.

W niedzielę przed południem na Mazurach występują podmuchy silnego wiatru. Dyżurny Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (MOPR) Dariusz Luma powiedział PAP, że wiatr w porywach już osiąga siłę 5-6 stopni w skali Beauforta. "A do godz. 14-15 ma się jeszcze wzmagać" - podał dyżurny MOPR i zaapelował do żeglarzy o rozsądek i mierzenie swoich umiejętności na warunki pogodowe.

Ostrzeżenia meteo o silnym wietrze są wydane w niedzielę do godz. 20.

Z powodu wymagających warunków pogodowych nad mazurskimi jeziorami błyskają maszty ostrzegawcze dla żeglarzy.



W takich warunkach trzeba umieć żeglować, apelujemy do wszystkich o rozsądek - mówi Luma.