Dwóch ratowników medycznych zostało rannych po tym, jak karetka jadąca przez wieś Kolonia Pozezdrze na Mazurach najechała na leżący na drodze konar. Zmarł 90-letni pacjent przewożony do szpitala. Prawdopodobnie jego śmierć nie miała jednak związku z wypadkiem.

Strażacy usuwają powalone drzewo, zdj. ilustracyjne / Grzegorz Momot / PAP

Do wypadku doszło we wsi Kolonia Pozezdrze na Mazurach na drodze krajowej nr 63. Karetka wioząca z Węgorzewa 90-letniego pacjenta do szpitala w Giżycku najechała na leżący na drodze konar. Początkowo służby informowały, że to drzewo spadło na pojazd.

Przewożony karetką 90-letni pacjent zmarł, ale wstępne ustalenia wskazują na to, że jego śmierć nie miała związku z tym zdarzeniem drogowym. Pacjent był transportowany w bardzo ciężkim stanie, był podłączony do urządzeń podtrzymujących życie - powiedziała oficer prasowa policji w Węgorzewie Agnieszka Filipska. Na miejscu pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora. Ustalane są okoliczności śmierci pacjenta oraz wypadki.

Do szpitala trafiło dwóch ratowników medycznych.



Kierujący karetką 39-latek był trzeźwy.



W związku z wichurami warmińsko-mazurscy strażacy interweniowali w całym regionie od północy 21 razy. Byli wzywani głównie do usuwania konarów blokujących przejazdy.



Od rana nad Warmią i Mazurami mocno wieje i pada deszcz. Opady są miejscami intensywne. Według prognoz wydanych przez IMGW zarówno wiatr, jak i deszcz mają słabnąć do godzin południowych.

Blisko 400 zgłoszeń w całym kraju

W całym kraju z powodu wichur strażacy do godziny 23 mieli 391 zgłoszeń - przekazał rzecznik prasowy Państwowej Straży Pożarnej Karol Kierzkowski.



Najwięcej zdarzeń odnotowano na terenie województwa małopolskiego - 83, z czego w powiecie tatrzańskim - 19, nowosądeckim - 10, limanowskim - 12, tarnowskim - 10, a także w województwach: mazowieckim - 75, śląskim - 63, dolnośląskim - 23, łódzkim - 22, podkarpackim - 21 i pomorskim - 20.



Działania polegają na usuwaniu przewróconych drzew i gałęzi z ulic, chodników i budynków - poinformował Kierzkowski.