Szpital wojewódzki w Olsztynie zyskał nowoczesny sprzęt, który ma uchronić pacjentki poddawane chemioterapii przed ryzykiem utraty włosów. Według specjalistów zachowanie włosów może pozytywnie wpłynąć na psychikę chorych i mobilizować do walki z chorobą nowotworową.

/ Szpital wojewódzki w Olsztynie / Facebook

Przekazany szpitalowi we wtorek sprzęt wartości prawie 65 tys. euro przeznaczony jest dla oddziału klinicznego ginekologii onkologicznej, którego pacjentki są poddawane chemioterapii, ale w razie potrzeby będzie mógł być wykorzystywany w innych oddziałach.

Szpital otrzymał dwa zestawy ze specjalistycznymi czepkami, które chłodzą skórę głowy, zwężając naczynia krwionośne. Dzięki temu wprowadzane do organizmu chemioterapeutyki nie docierają do mieszków włosowych, co zabezpiecza pacjenta przed utratą włosów.

System składa się z urządzenia pompującego płyn chłodniczy i połączonego z nim czepka, który zakładany jest na głowę pacjenta na 30 minut przed rozpoczęciem podawania leków, a zdejmowany półtorej godziny po jego zakończeniu. Płyn wewnątrz czepka schładzany jest do minus 4 st. C.

Zdaniem specjalistów utrata włosów jest jedną z bardziej dotkliwych kwestii dla psychiki chorych onkologicznie, korzystających z chemioterapii. Dlatego uniknięcie tego może mieć na nich pozytywny wpływ i mobilizować do walki z chorobą nowotworową.

Znaczna część naszych pacjentek w trakcie terapii traci włosy, więc metoda, która pozwala na zmniejszenie ryzyka ich utraty ma dla nich niebagatelne znaczenie i pozwala znacznie lepiej znosić chemioterapię - przekazał ordynator oddziału ginekologii onkologicznej prof. Tomasz Waśniewski.

Pieniądze na zakup sprzętu przyznała olsztyńskiemu szpitalowi wojewódzkiemu Fundacja Korporacyjna Michelin.