Dwie osoby zostały ranne w zderzeniu samochodu z pociągiem osobowym relacji Szczytno-Pisz. Do wypadku doszło w Świętajnie w powiecie szczycieńskim (woj. warmińsko-mazurskie).

Wypadek w Świętajnie (fot. Policja w Szczytnie) / Policja Olsztyn / Policja

Autem osobowym kierował 73-letni mężczyzna. Szynobusem podróżowało 30 pasażerów. Kierowca samochodu, jak i maszynista, byli trzeźwi. Policja sprawdza dokładne okoliczności zdarzenia - wyjaśnia Emilia Pławska, oficer prasowy z KPP Szczytno.

Do wypadku doszło dziś (10 czerwca), o godz. 10.30 na niestrzeżonym przejeździe kolejowym. Pociąg osobowy relacji Szczytno-Pisz zderzył się z samochodem marki chrysler. Dwie osoby zostały ranne. To 73-letni kierowca i 59-letnia pasażerka auta osobowego, mieszkańcy gminy Świętajno. Oboje trafili do szpitala.



Droga jest całkowicie zablokowana. Policja wytyczyła objazdy i kieruje ruchem w miejscu wypadku.