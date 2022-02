W warmińsko-mazurskich jednostkach straży pożarnej trwa zbiórka sprzętu, który trafi na Ukrainę. To przede wszystkim węże strażackie, pompy, torby medyczne, rękawice, hełmy i agregaty prądotwórcze.

Zbiórka sprzętu strażackiego, który trafi na Ukrainę. / Piotr Bułakowski / Piotr Bułakowski, RMF FM

Konwój ze sprzętem ma jeszcze dzisiaj wyjechać na polsko-ukraińską granicę, gdzie zostanie przekazany ukraińskim strażakom. Nie są to przypadkowe rzeczy. Wysyłamy to, o co wnioskowali strażacy z Ukrainy, czyli węże strażackie, torby medyczne, pompy, ale też ubrania dla strażaków, wyposażenie osobiste - rękawice, hełmy - mówi nadbrygadier Tomasz Komoszyński, warmińsko-mazurski wojewódzki komendant straży pożarnej.

Strażacy zapewniają, że mają dużo sprzętu i na pewno nie zabraknie go w polskich jednostkach. Sprzęt najpierw został zwieziony do Olsztyna, gdzie trwa teraz jego sortowanie. Oddzielnie na palety pakowane są poszczególne środki gaśnicze. Wszystko odpowiednio zabezpieczone niedługo trafi na Ukrainę - dodaje nadbrygadier Komoszyński.

W czasie wojny ukraińscy strażacy muszą często wyjeżdżać do gaszenia pożarów, które zostały wywołane atakami rakietowymi. Sporo jest też interwencji polegających na zabezpieczaniu budowli, które mogą się zawalić. W takich trudnych warunkach sprzęt gaśniczy szybko się niszczy, stąd prośba o wsparcie skierowana do polskich strażaków.