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Skuter wodny uderzył w dach stacji paliw w Giżycku. Za sterami 11-latek

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 18 lipca (11:50)

Nietypowy wypadek w Giżycku. 11-latek uruchomił skuter wodny i uderzył nim w dach nawodnej stacji paliw na jeziorze Niegocin w Giżycku. Trzy osoby zostały ranne, w tym dziecko, które zostało zabrane śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala.

Skuter wodny uderzył w dach stacji paliw w Giżycku. Za sterami 11-latek
Zdjęcie z miejsca wypadku (źródło: MOPR) /materiały udostępnione


Do wypadku doszło wczoraj późnym popołudniem. Skuterem wodnym sterował 11-latek, za nim siedział jego ojciec. W pewnym momencie, będąc przy stacji, chłopiec dodał gazu – ustalił reporter RMF FM Piotr Bułakowski.

Mężczyzna wpadł do wody, a skuter podbił się na przycumowanym do stacji housebocie i na wysokości około trzech metrów uderzył w dach

 

11-latek z urazem głowy i nogi helikopterem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego został przetransportowany do szpitala. Ranne zostały też dwie osoby, które były w tym czasie przy stacji paliw. 

Sprawą zajmuje się policja.   

Źródło: RMF24
Tagi: skuter wodny

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