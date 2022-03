Olsztyński sąd wydał pierwsze decyzje o ustanowieniu opiekunów tymczasowych dla ukraińskich dzieci, które przekroczyły granicę polską bez rodziców, w towarzystwie krewnych. Umożliwiła to ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z rosyjską inwazją na ten kraj.

Uchodźy z Ukrainy (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Dotychczas do Sądu Rejonowego w Olsztynie wpłynęły dwa wnioski o ustanowienie tymczasowego opiekuna dla małoletnich obywateli Ukrainy. Zostały one rozpatrzone w miniony piątek w wydziale rodzinnym i nieletnich.

W obydwu sprawach został ustanowiony opiekun tymczasowy - poinformował PAP rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie Olgierd Dąbrowski-Żegalski.

Dotyczy to m.in. rodzeństwa z okolic Kijowa, które znalazło schronienie niedaleko Gietrzwałdu. Dziewczynka w wieku 11 miesięcy i jej 15-letni brat przyjechali do Polski w pierwszych dniach wojny, z babcią i z dziadkiem. O sprawowanie pieczy nad nimi wystąpiła babcia, a wniosek pomogli jej przygotować urzędnicy z gminnego ośrodka pomocy społecznej. Następnego dnia po złożeniu wniosku, sąd ustanowił ją opiekunem tymczasowym dla wnuków.

Jak przekazał sędzia Dąbrowski-Żegalski, do pozostałych sądów rodzinnych okręgu olsztyńskiego w minionym tygodniu trafiło łącznie pięć spraw, wszczętych na wniosek lub z urzędu o ustanowienie opiekuna tymczasowego.

Cztery sprawy wpłynęły do Sądu Rejonowego w Giżycku i jedna do Sądu Rejonowego w Mrągowie. Postępowanie w Mrągowie zakończyło się wydaniem postanowienia o ustanowienie opiekuna tymczasowego, sprawy wszczęte przed Sąd Rejonowy w Giżycku są jeszcze w toku - dodał.

Na mocy specustawy opiekuna tymczasowego sąd może ustanowić dla małoletniego obywatela Ukrainy, który - w związku z konfliktem zbrojnym - przybył na terytorium Polski bez opieki osób dorosłych, które zgodnie z prawem byłyby za niego odpowiedzialne.

W praktyce dotyczy to dzieci, które przekroczyły polską granicę bez rodziców, w towarzystwie krewnych lub znajomych. Opiekuna tymczasowego ustanawia sąd opiekuńczy - powinien on być ustanowiony przede wszystkim spośród krewnych, powinowatych "lub innych osób dających rękojmię należytego wykonywania obowiązków opiekuna".

Opiekun tymczasowy to osoba, która będzie sprawowała faktyczną opiekę nad dzieckiem i będzie mogła je reprezentować - zapisać do szkoły, pójść do lekarza czy pobrać świadczenia przysługujące dziecku. Sprawuje też pieczę nad jego majątkiem. Z kolei nadzór nad realizacją praw i obowiązków opiekuna tymczasowego sprawuje jednostka pomocy społecznej.