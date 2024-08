Na jeziorze Niegocin koło Giżycka trwają poszukiwania dwóch jachtów, które zatonęły dwa tygodnie temu podczas szkwału. Łodzie są potrzebne, aby wyjaśnić przyczyny utonięcia trzech starszych osób.

Zdjęcie ilustracyjne / KPP Giżycko / Policja

W niedzielę 28 lipca przez szlak Wielkich Jezior Mazurskich przeszedł potężny szkwał. Ratownicy MOPR wypływali do żeglarzy, którzy nie radzili sobie z silnym wiatrem, który w porywach osiągał nawet 12 w skali Beauforta.

Niestety na jeziorze Niegocin utonęły trzy starsze osoby. Od tamtego czasu trwają poszukiwania dwóch niewielkich jachtów. Dzisiaj jezioro będzie przeszukiwane sonarem.

Mamy prawdopodobnie zlokalizowaną jedną łódź, wyznaczono też pięć potencjalnych miejsc, gdzie może być druga. Strażacy sprawdzą sonarem ten obszar. Jeżeli lokalizacje się potwierdzą, trzeba będzie zaplanować wydobycie jachtów z udziałem biegłych - mówi aspirant Tomasz Markowski z KWP w Olsztynie.

Łodzie są potrzebne do wyjaśnienia przyczyn zgonu osób, które się utopiły. Śledczy chcą też wiedzieć, czy łodzie były sprawne technicznie. Takie akcji poszukiwawczej na Mazurach nigdy nie było. Zazwyczaj, gdy dochodzi do wywrotki i zatonięcia danej jednostki, to są świadkowie i miejsce jest od razu zaznaczane.