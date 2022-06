Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie rozpoczyna remont Muzeum im. Johanna Gottfrieda Herdera w Morągu. Wartość planowanych prac szacowana jest na kwotę ponad 10 mln złotych - podało Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie.

(zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Piotr Żuchowski, dyrektor Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie podpisał umowę z wykonawcą remontu morąskiego oddziału muzeum.

Morąski oddział Muzeum Warmii i Mazur znajduje się w odbudowanym po zniszczeniach wojennych dawnym pałacu Dohnów w Morągu. W trakcie odbudowy nie zadbano należycie o dobór materiałów i odtworzenie funkcji pałacowych.

W związku z fatalnym stanem dachu pałacu Muzeum Warmii i Mazur postanowiło przeprowadzić gruntowny remont budynku połączony z dociepleniem ścian, podłóg i dachu, wymianą okien i drzwi na stolarkę energooszczędną, wymianą instalacji c.o. oraz grzejników oraz wymianą oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne.

Pałac Dohnów w Morągu w nowej odsłonie będzie miał wejście w miejscu historycznego wejścia do pałacu. Udostępnione zostaną nowe sale wystawowe, odsłonięte będą relikty murów obronnych, wyremontowane zostaną klatki schodowe. Powstaną nowe toalety oraz sala do działań edukacyjnych. Budynek uzyska infrastrukturę techniczną przystosowującą go do nowoczesnego sposobu ekspozycji zbiorów.

W morąskim oddziale Muzeum Warmii i Mazur prezentowane są cenne eksponaty dokumentujące spuściznę po rodach szlacheckich zamieszkujących dawne Prusy, portrety rodowe, zbiory malarstwa holenderskiego, grafiki, meble. To drugi co do wielkości oddział Muzeum Warmii i Mazur po zamku w Lidzbarku Warmińskim, w którym obecnie także prowadzony jest remont i modernizacja w ramach projektu "Konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zamku w Lidzbarku Warmińskim - perły architektury gotyckiej w Polsce - III etap".

Projekt "Termomodernizacja pałacu Dohnów - siedziby Muzeum im. J.G. Herdera w Morągu" realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Całkowita wartość planowanych prac wyceniana jest na 10,7 mln zł. Projekt jest współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.