W okolicach miejscowości Pisz w woj. warmińsko-mazurskim znaleziono najprawdopodobniej elementy rosyjskiego balonu meteorologicznego. Miejsce zabezpieczają policjanci. To drugi w ciągu doby tego typu przedmiot odnaleziony w regionie.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Oficer prasowy policji w Piszu Piotr Jabłoński powiedział, że przedmiot i samo miejsce jego odnalezienia zabezpiecza policja. Jeszcze nie wiemy, czy zabierze go policja, czy inne służby - powiedział policjant. Dodał, że przedmiot zauważył na drzewie w lesie mieszkaniec okolicy. Stało się to w czwartek około godz. 15.

Zdaniem Rafała Jackowskiego z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie przedmiot znaleziony w lesie zabezpieczy policja, a biegły wypowie się, czym on jest i skąd pochodzi.

Przedmiot ów przypomina fragment balonu meteorologicznego - dodał Jabłoński. Tak samo znalezisko określił Jackowski.

Jak informuje dziennikarz RMF FM Piotr Bułakowski, znaleziony fragment to sama aparatura pomiarowa - bez czaszy spadochronu czy balonu.

Kolejny taki obiekt w woj. warmińsko-mazurskim

Wczoraj podobny przedmiot znaleziono na drzewie w pobliżu Dobrego Miasta. Policjanci przez całą noc pilnowali obiektu, który został znaleziony ok. 20 km na północ od Olsztyna.

Odnaleźli go funkcjonariusze straży leśnej w okolicach Orzechowa pod Dobrym Miastem. Nikt nie widział, jak ten przedmiot spada, więc nie do końca można mówić, że coś spadło, że to balon. Z czym mamy do czynienia, zapewne wkrótce się wyjaśni - powiedział oficer prasowy policji w Olsztynie Jacek Wilczewski.

Przyznał, że znaleziony obiekt "może być balonem meteo". Będziemy mieć pewność dopiero po jego przebadaniu.

Już w środę wieczorem obiekt od razu przebadali strażacy, by mieć pewność, że nie jest to przedmiot promieniujący, czy w żaden inny sposób niebezpieczny.

Dziś rano podejrzany obiekt został zabrany z lasu, a śledztwo w jego sprawie poprowadzi policja pod nadzorem prokuratury.

Wilczewski dodał, że na miejscu nie było wojska.

Reporter RMF FM ustalił, że ów przedmiot to prawdopodobnie rosyjski balon meteorologiczny. Są na nim napisy cyrylicą.

Tego rodzaju obiekty w województwie warmińsko-mazurskim znajdowano w tym roku już kilka razy.

Znajdywane balony meteo były wypuszczane ze stacji w okolicach Królewca.