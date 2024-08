Policja zabrała rano obiekt, który został znaleziony pod Olsztynem w woj. warmińsko-mazurskim. To najprawdopodobniej balon meteorologiczny, ale być mieć pewność, muszą zbadać go specjaliści. Spadł on w lesie niedaleko Orzechowa w gminie Dobre Miasto.

Policjanci przez całą noc pilnowali obiektu, który został znaleziony ok. 20 km na północ od Olsztyna. Odnaleźli go funkcjonariusze straży leśnej w okolicach Orzechowa pod Dobrym Miastem. Nikt nie widział, jak ten przedmiot spada, więc nie do końca można mówić, że coś spadło, że to balon. Z czym mamy do czynienia, zapewne wkrótce się wyjaśni - powiedział oficer prasowy policji w Olsztynie Jacek Wilczewski. Przyznał, że znaleziony obiekt "może być balonem meteo". Będziemy mieć pewność dopiero po jego przebadaniu. Już w środę wieczorem obiekt od razu przebadali strażacy, by mieć pewność, że nie jest to przedmiot promieniujący, czy w żaden inny sposób niebezpieczny. Dziś rano podejrzany obiekt został zabrany z lasu, a śledztwo w jego sprawie poprowadzi policja pod nadzorem prokuratury. Wilczewski dodał, że na miejscu nie było wojska. Prawdopodobnie to kolejny balon meteo Reporter RMF FM ustalił, że ów przedmiot to prawdopodobnie rosyjski balon meteorologiczny. Są na nim napisy cyrylicą. Tego rodzaju obiekty w województwie warmińsko-mazurskim znajdowano w tym roku już kilka razy. Znajdywane balony meteo były wypuszczane ze stacji w okolicach Królewca.

