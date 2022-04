W czaplej kolonii niedaleko Giżycka (warmińsko-mazurskie) zaczęły wykluwać się małe czaple. Dzięki kamerze zainstalowanej przez leśników w czaplińcu, można online obserwować jak czaple siwe i białe dbają o swoje potomstwo.

Biała czapla (zdjęcie ilustracyjne). / Shutterstock

Jak poinformował leśnik z nadleśnictwa Giżycko Sławomir Kowalczyk, w czaplińcu leśnicy zaobserwowali, że ptaki zajęły 60 gniazd. Co ciekawe 2/3 z gniazd zostało zajętych przez rzadziej występujące czaple białe, pozostałe przez czaple siwe.

Obecnie zaczął się okres lęgowy. Nie przebiega on równo. Pierwsze pisklęta wykluły się u czapli siwych. Na młode białych czapli trzeba będzie poczekać.

Zazwyczaj w gniazdach czapli siwych jest od 1 do 6 jaj, natomiast u białych mniej, bo do 3 jaj. Jaja mają błękitną skorupę.

Młode po wykluciu pokryte są ciemnoszarym puchem i są zdane na wyłączną opiekę swych rodziców, którzy troszczą się o nie po partnersku. Gdy matka siedzi w gnieździe, ojciec poluje na ryby i przynosi je pisklętom, wcześniej rozdrabniając pokarm. Gdy ojciec pielęgnuje młode, matka rusza na rybne łowy.

Można to robić przez długie godziny

Leśnicy przekonują, że obserwowanie czapli jest niezwykle wciągające. Można obserwować rywalizację o gniazda, urządzanie gniazd, lęgi i niezwykłe, pełne troski rodzicielstwo czapli. Zadziwiające są też nocne obserwacje, gdy czaple białe z uwagi na swoje jasne upierzenie wyglądają jak nocne duchy.

Czaple rywalizują o pokarm z rybakami i wędkarzami. Chcemy przekonać, że są pięknymi ptakami, które zasługują na naszą sympatię. Są wspaniałymi rodzicami, którzy czule opiekują się młodymi i warto im pozwolić na złowienie jednej albo dwóch ryb - powiedział Sławomir Kowalczyk z nadleśnictwa Giżycko.

Na portalu społecznościowym leśnicy zamieszczają też scenki, których bohaterami są sąsiedzi czapli. To bocian biały Wojtek, gęś zbożowa, biegające po łące zające i to wszystko na tle wschodów czy zachodów słońca.

Czaple na żywo

Transmisję online Lasów Państwowych z kolonii czapli zlokalizowanej na Mazurach w Nadleśnictwie Giżycko w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku można oglądać na stronie internetowej https://gizycko.bialystok.lasy.gov.pl/czapleonline.

To jedyna kamera, dzięki której można obserwować czaple. Dzięki innym kamerom zainstalowanym przez Lasy Państwowe można już patrzeć na żubry, rybołowy, bociany czarne czy jelenie.

Czapla jest popularnym ptakiem, występuje nad akwenami, żywi się rybami, ale nie pogardzi myszą, królikiem czy innym ptakiem. Jej znakiem rozpoznawczym jest wygięta szyja, która pozostaje taka także w czasie lotu. Od dzioba przez oczy przebiega czarne pasmo, które przedłuża się w długie czarne piórko.