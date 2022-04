Jednym z miejsc, gdzie żaby trawne masowo składają skrzek, jest Ośrodek Czynnej Ochrony Płazów i Gadów na zakopiańskiej Jaszczurówce u wejścia do Doliny Olczyskiej w Tatrach. Wędrówkę żab przecina jednak ruchliwa droga, dlatego Tatrzański Park Narodowy (TPN) zorganizował akcję przenoszenia żab do miejsca rozmnażania.

Żaba trawna (zdjęcie ilustracyjne). / Shutterstock

Jak wyjaśnił Jan Krzeptowski-Sabała z TPN, żaby trawne wybierają płytkie zbiorniki wodne, w których woda dosyć szybko się nagrzewa.

Jak dodał, zwierzęta zaczynają swoje gody bardzo wcześnie, właściwie zaraz jak śnieg stopnieje, a ziemia rozmarznie. Płazy najpierw opuszczają miejsca swojego zimowego spoczynku i rozpoczynają wędrówkę kierując się do płytkich zbiorników wodnych. Podążając wzdłuż potoku Olczyskiego do zbiorników w Jaszczurówce, żaby napotykają na ruchliwą drogę biegnącą z Zakopanego w kierunku Morskiego Oka.

Naszym zadaniem jest zabezpieczenie żabiej wędrówki tak, aby mogły bezpiecznie dotrzeć do miejsca składania skrzeku. Wzdłuż ich szlaku, w miejscu przecięcia drogi, ustawiamy barierę, która powoduje, że żaby nie mogą wyjść na jezdnię, a następnie regularnie, kilka razy dziennie wolontariusze zbierają żaby do wiaderek i przenoszą je na drugą stronę drogi. Dalej żaby wędrują do zbiorników wodnych przy wejściu do Doliny Olczyskiej, gdzie przyjdzie na świat kolejne pokolenie - wyjaśnił Krzeptowski-Sabała.

Kierowcy! Uważajcie

Spodziewamy się, że w naszych warunkach żaby do 20 kwietnia będą masowo wędrowały do miejsca składania skrzeków, dlatego jadąc samochodem w pobliżu takich miejsc warto zwolnić i rozglądać się, czy na jezdni nie ma żab - radził przyrodnik.

Żaba trawna składa w płytkiej wodzie mającej od 5 do 50 cm głębokości galaretowaty skrzek - to tysiące jajeczek, z których wylęgną się kijanki.

Jak wyjaśnił Krzeptowski-Sabała, strategia przedłużenia gatunku to właśnie ilość składanego skrzeku, ponieważ żaby nie zajmują się swoim potomstwem. Jedna żaba trawna składa nawet do 4,5 tys. jaj, z których wiele jednak nie rozwinie się wcale, a inne padną ofiarą drapieżników. Do postaci dorosłej przetrwa niewielki procent tych zwierząt. Żaby trawne żyją do ośmiu lat.