Funkcjonariusze straży miejskiej w Olsztynie odłowili na klatce schodowej w centrum miasta lisa. Zwierzę spało na wycieraczce, weszło pod drzwi na strych starej kamienicy. Lis został wywieziony do lasu.

Lis został wypuszczony w lesie / Straż Miejska w Olsztynie / Straż Miejska

Rzecznik prasowy straży miejskiej w Olsztynie Kamil Sułkowski powiedział, że o "dziwnym zwierzęciu leżącym na wycieraczce" zaalarmowali tę służbę mieszkańcy kamienicy przy ul. Grunwaldzkiej w centrum Olsztyna. Nie wiadomo, jak długo zwierzę było w budynku.



Ludzie mówili, że może to być tchórz. Gdy strażnicy przyjechali na miejsce zastali śpiącego lisa - dodał Sułkowski. Przyznał, że zwierzę wspięło się pod drzwi strychowe budynku.



Lis został odłowiony chwytakiem i trafił do klatki, a następnie został wypuszczony w lesie.



Z budynku jeszcze lisa nie wyciągaliśmy, ale te zwierzęta dość często pojawiają się na posesjach czy to w szkołach, czy w zakładach pracy - przyznał Sułkowski.