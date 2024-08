Na początku września olsztyńskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji planuje wprowadzić podwyżkę cen wody i ścieków. Woda podrożeje o 1,14 zł za metr sześcienny, a ścieki o 1,46 zł - poinformowała rzeczniczka przedsiębiorstwa Anita Chudzińska.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock



Od września mieszkańcy Olsztyna zapłacą więcej za wodę i ścieki.

"Na razie trwa procedura wprowadzania podwyżki, biegną jeszcze terminy możliwych odwołań. Szacujemy, że podwyżka wejdzie w życie w pierwszych dniach września" - poinformowała rzeczniczka olsztyńskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Anita Chudzińska.

Cena metra sześciennego wody wzrośnie z obecnej stawki 5,38 zł do 6,52 zł (czyli o 1,14 zł), a cena takiej samej objętości ścieków wzrośnie z 7,48 zł do 8,94 zł (tj. o 1,46 zł).

Wody Polskie, które zatwierdzają taryfy, wyraziły już na to zgodę. Rzeczniczka olsztyńskich wodociągów powiedziała, że nowe stawki są zaplanowane na trzy lata.

"Poprzednie stawki także obowiązywały trzy lata, tj. od 2021 roku, i były one oparte na wskaźnikach ekonomicznych z 2020 roku. Staraliśmy się o skrócenie taryfy obowiązujących opłat, bo nie uwzględniały one ani wzrostu cen energii, ani wzrostu płacy minimalnej. Chcieliśmy wcześniej wprowadzić podwyżki, by nie były one tak odczuwalne dla mieszkańców, ale nie otrzymywaliśmy na to zgody Wód Polskich" - powiedziała Chudzińska.

Z danych olsztyńskich wodociągów wynika, że przeciętny mieszkaniec Olsztyna zużywa miesięcznie trzy metry sześcienne wody.