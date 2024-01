Do 26 lutego Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku zaprasza do wzięcia udziału w "Feriach z historią". Na zwiedzających czekać będzie przewodnik oraz liczne promocje.

/ Piotr Bułakowski / RMF FM

Muzeum Bitwy pod Grunwaldem zachęca, aby w czasie ferii odwiedzić nowy gmach muzeum i wziąć udział w "Feriach z historią". Do 26 lutego zwiedzanie będzie możliwe w promocyjnych cenach, w godzinach 11:00 i 13:00 będzie czekał przewodnik, który przedstawi wszystkie najciekawsze aspekty związane z funkcjonowaniem Zakonu Krzyżackiego, organizacją bitwy czy też rolą bitwy w XX wieku.

Ferie to czas odpoczynku dla uczniów od nauki, ale dyrekcja muzeum przekonuje, że to doskonały czas, aby odwiedzić interaktywne wystawy. W nowym gmachu nie mamy "suchej" historii. Tutaj możemy jej dotknąć, poczuć zmysłami - mówi dyrektor placówki dr Szymon Drej.

Dodatkowo w tych dniach bezpłatnie zostanie udostępnione kino muzealne. To mini kino w kształcie koła, do którego wchodzimy. Mamy całą inscenizację, film, sceny, które zostały nagrane specjalnie dla tej projekcji 360 stopni. W samym środku mamy pokazaną mapę pola bitwy, do tego są ekrany dotykowe, gdzie możemy przejrzeć przebieg bitwy pod Grunwaldem. W siedmiu etapach pokazujemy jak wojska się przemieszczały w czasie bitwy. Aplikacja krok po kroku nam pokazuje wszystko - mówi Drej.

Do 26 lutego bezpłatne będzie też korzystanie z parkingu.