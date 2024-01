​Od poniedziałku turyści odwiedzający znajdujący się w tureckim Stambule meczet Hagia Sophia będą musieli zapłacić 25 euro za bilet wstępu. Zbudowana w VI w. Hagia Sophia była pierwotnie chrześcijańską bazyliką i do dziś stanowi najwybitniejszy przykład architektury bizantyjskiej oraz jedną z głównych atrakcji turystycznych Stambułu.

Hagia Sophia w Stambule / Shutterstock

W meczecie zainstalowano kamery bezpieczeństwa oraz systemy wykrywania pożaru i powiadamiania o sytuacjach kryzysowych - poinformowało ministerstwo kultury i turystyki Turcji, podsumowując ostatnie prace konserwatorskie w Hagii Sophii.

Od poniedziałku przy świątyni działają dwa osobne wejścia - dla turystów i wiernych.

Obywatele Turcji przyjeżdżający w celach religijnych nie odczują żadnych zmian, jednak zagraniczni odwiedzający przybywający w celach turystycznych i kulturalnych będą zobowiązani do uiszczenia opłaty za wstęp - wyjaśnił turecki minister kultury Mehmet Nuri Ersoy, ogłaszając w październiku plan wprowadzenia opłat za wstęp do meczetu.

Przed zmianą statusu Hagii Sophii z muzeum na meczet w 2020 roku bilet wstępu wynosił 100 lir tureckich (obecnie ok. 15 zł). Do momentu poniedziałkowej zmiany - podobnie jak w przypadku wszystkich innych meczetów w Turcji - wstęp do świątyni był darmowy.

Hagia Sophia, czyli bazylika Mądrości Bożej, została ufundowana przez cesarza Justyniana Wielkiego i ukończona w 537 r.

Przez kolejne 900 lat była największą chrześcijańską katedrą na świecie. Po podboju Konstantynopola przez Turków w 1453 r. świątynię przekształcono w meczet, zmieniając jej wystrój i dobudowując minarety. Status budynku zmienił się ponownie po upadku imperium osmańskiego po I wojnie światowej, w 1934 r. Hagia Sophia stała się muzeum. W 2020 r. na mocy kontrowersyjnej decyzji prezydenta Turcji Tayyipa Recepa Erdogana zabytek znów został przekształcony w meczet.