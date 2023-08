"To już pewne – startuję w wyborach parlamentarnych z listy Koalicji Obywatelskiej" - poinformował w swoich mediach społecznościowych poseł Michał Wypij. W poprzednich wyborach reprezentował Porozumienie Jarosława Gowina i do sejmu dostał się z ostatniego miejsca listy Zjednoczonej Prawicy. Znane są już wszystkie nazwiska list do okręgów nr 34 i 35.

Plotki, że Michał Wypij będzie startował z listy Koalicji Obywatelskiej krążyły od dawna. W końcu sam poseł w swoich mediach społecznościowych poinformował o tym. To już pewne - startuję w wyborach parlamentarnych z listy Koalicji Obywatelskiej. Znalazłem się na pozycji nr 7, czyli prawoskrzydłowego pomocnika. PO zwycięstwo. Prawoskrzydłowy pomocnik Skąd taka zmiana u posła, który wcześniej dostał się do sejmu z ramienia Porozumienia Jarosława Gowina? Wypij miał wtedy ostatnie miejsce na liście. Do wyborów parlamentarnych będę startował z listy Koalicji Obywatelskiej z pozycji siódmej. W piłce nożnej przeznaczona jest ona dla prawoskrzydłowego pomocnika. I takim się czuję. Do KO wnoszę swój system wartości i bardzo wyraźny cel - wygrać z bardzo groźnym przeciwnikiem, który nie chce, żebyśmy zostali mistrzami świata. Jestem bardzo zdeterminowany i zrobię wszystko, żeby wygrać - mówi Michał Wypij. Protas i Cichoń na czele list Michał Wypij wystartuje w okręgu nr 35, który obejmuje m.in. Olsztyn. "Jedynką" w okręgu będzie Janusz Cichoń, za nim będzie Anna Wojciechowska, a podium zamknie Paweł Papke. W pierwszej "dziesiątce" oprócz Wypija będzie jeszcze m.in. Wioletta Śląska-Zyśk, Mirosław Pampuch i Katarzyna Sobiech. W pobliskim okregu nr 34, który obejmuje m.in. Elbląg z pierwszego miejsca wystartuje Jacek Protas, z "dwójką" Elżbieta Gelert, a na trzecim miejscu będzie Stanisław Gorczyca. Opracowanie: Renata Gaweł