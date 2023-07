W poniedziałek ruszy mechaniczne koszenie dna rzeki Łyny, które obejmie odcinek od Olsztyna do Bartąga - zapowiedziały Wody Polskie. Możliwe są utrudnienia dla kajakarzy i wędkarzy.

Łyna we wsi Bartąg (zdj. arch.) / Tomasz Waszczuk / PAP

Koszenie dna rzeki może potrwać około 2-3 tygodni - poinformowała rzeczniczka Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Joanna Szerenos-Pawilcz. Będzie ono prowadzone etapami. Pierwszy obejmie odcinek od ul. Kalinowskiego do ul. Niepodległości w Olsztynie.



W trakcie koszenia mogą wystąpić utrudnienia dla wędkarzy i osób płynących kajakami. "Na odcinku rzeki objętym koszeniem pracować będzie łódź kosząca, dlatego należy zachować szczególną ostrożność" - podały Wody Polskie.



W kilku miejscach w poprzek koryta Łyny zostaną założone tzw. przetamowania. To liny, które służą zatrzymaniu wykoszonej roślinności spływającej z nurtem. Ostatnie z nich znajdować się będzie na wysokości mostu w ciągu ul. Niepodległości w Olsztynie.



Będzie to pierwsze koszenie dna Łyny w tym roku. Ma zapewnić swobodny spływ wody w rzece i naturalny odpływ wód z lokalnych rowów melioracyjnych.

Gorąca Linia RMF FM jest do Waszej dyspozycji! Przez całą dobę czekamy na informacje od Was, zdjęcia i filmy.



Możecie dzwonić, wysyłać SMS-y lub MMS-y na numer 600 700 800, pisać na adres mailowy fakty@rmf.fm albo skorzystać z formularza WWW.