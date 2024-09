Wraz z powrotem studentów do olsztyńskiego kampusu wznowiono kursowanie wybranych linii autobusowych. Częstotliwość kursowania zwiększą też tramwaje.

Od dnia 30 września 2024 roku w związku z rozpoczęciem zajęć na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, wznowione zostaje kursowanie linii nr 303, 305, 309, a linie nr 3, 103 i 130 rozpoczną kursowanie ze zwiększoną częstotliwością - poinformował Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie.

Od pierwszej niedzieli października w rozkładzie jazdy "Niedziele i święta" następuje powrót do częstotliwości kursowania, jaka obowiązywała do kwietnia br. w niedziele niehandlowe. Dotyczy to większości linii tramwajowych oraz autobusowych.

Dodatkowo, od dnia 1 października 2024 roku przez okres jesienno-zimowy, kurs linii nr 126 około godz. 20:45-21:00 we wszystkie dni tygodnia w obu kierunkach nie będzie realizowany na odcinku "Jagiellońska-Szpital" - "Jagiellońska-Ogrody" (kurs zostaje skrócony do pętli "Osiedle Podleśna"). Skrócone zostają również godziny kursowania linii nr 304.