Od 7 do 11 października odbędzie się VI już edycja Krakowskiego Tygodnia Zdrowia Psychicznego. Tegoroczne hasło to „Bezpiecznie razem”, które podkreśla, jak ważne dla zdrowia psychicznego jest poczucie bezpieczeństwa, które daje wspólnota. Wydarzenie to, będzie okazją do refleksji nad bezpieczeństwem w kontekście jednostek, rodzin, społeczności lokalnych i całego kraju. To szczególnie istotne w obliczu nowych przepisów dotyczących ochrony dzieci i młodzieży. Przez cały tydzień zapraszamy na wykłady, warsztaty i spotkania, które skupią się na wzmacnianiu zdrowia psychicznego oraz budowaniu wspólnoty.

/ Materiał prasowy / Tegoroczna edycja Human Week jest wyjątkowa, ponieważ podejmuje temat "Bezpiecznie razem", koncentrując się na roli, jaką wspólnota odgrywa w budowaniu naszego zdrowia psychicznego. Warto zwrócić uwagę na fakt, że zagadnienie bezpieczeństwa rozpatrywane jest nie tylko w kontekście indywidualnym, ale także społecznym - obejmuje zarówno troskę o rodzinę, lokalne społeczności, jak i o bezpieczeństwo dzieci, zwłaszcza w obliczu nowych przepisów dotyczących ich ochrony. Wszystkie wydarzenia w ramach Human Week są niezwykle wartościowe, ale z pewnością szczególnie polecam udział w kilku wyjątkowych spotkaniach. Wykład otwierający prof. Dominiki Dudek na temat stygmatyzacji w zdrowiu psychicznym to świetny punkt wyjścia do zrozumienia, jak ważna jest otwarta rozmowa na ten temat. Temat stygmatyzacji - jest wciąż aktualny i dotyczy każdego z nas, dlatego warto wysłuchać eksperta o tak szerokiej wiedzy i doświadczeniu. Z kolei warsztat "Pracoholizm i wypalenie zawodowe" porusza kwestie niezwykle istotne w dzisiejszym, często nadmiernie zapracowanym społeczeństwie. To nie tylko temat zawodowy, ale także osobisty - uczy, jak rozpoznać oznaki wypalenia i jak sobie z nim radzić, co może być niezwykle pomocne dla wielu z nas. Nieco inny, ale równie ważny temat porusza spotkanie "Chemseks, sevesex", które dotyka zagadnień związanych z ryzykownymi zachowaniami seksualnymi oraz ich wpływem na zdrowie psychiczne i fizyczne. To odważne, ale potrzebne rozmowy, które pomagają nam lepiej zrozumieć problem i zwiększyć świadomość społeczną. Wreszcie, warsztat "Gdy tracisz kontrolę nad emocjami..." to doskonała okazja, by nauczyć się konkretnych strategii radzenia sobie z intensywnymi emocjami w sytuacjach kryzysowych. W dzisiejszym świecie stresu i presji, umiejętność regulacji emocji staje się kluczowa, dlatego to spotkanie może przynieść wiele cennych wskazówek. 7 października 2024 - poniedziałek - Godz. 11:00 - Wykład otwierający: "O stygmatyzacji...". Prowadzenie: Prof. Dominika Dudek. Miejsce: Pałac Potockich, Rynek Główny 20, Kraków Wyjątkowy wykład poświęcony zagadnieniu stygmatyzacji w zdrowiu psychicznym. - Godz. 13:00-14:00 - Jak pomagać w kryzysie i samemu się nie wypalać? Prowadzenie: Magdalena Pająk (SOWA UJ). Miejsce: Pałac Potockich, Rynek Główny 20, Kraków Pomaganie innym to cenne działanie, które wymaga troski o własne zasoby. Jak pomagać, nie tracąc sił? Spotkanie odpowie na pytania, jak unikać wypalenia, stawiać granice i chronić swoje zdrowie psychiczne. - Godz. 18:00 - Kino: Projekcja filmu "Posłuchaj, co Ci chce powiedzieć" i dyskusja. Goście: Dr hab. Maciej Pilecki, Prof. Andrzej Cechnicki. Miejsce: Kino Paradox, ul. Krupnicza 38, Kraków Po filmie debata "Dlaczego nie warto się wstydzić?" - refleksje nad stygmatyzacją w mediach. 8 października 2024 - wtorek - Godz. 14:00 - Chemseks, sevesex? Prowadzenie: prof. Monika Bociąga- Jasik, lek. Mateusz Pliczko oraz Zakład Mikrobiologii SU. Miejsce: Pałac Potockich, Rynek Główny 20, Kraków Spotkanie dotykające współczesnych zagrożeń związanych z niebezpiecznymi zachowaniami seksualnymi i używaniem substancji psychoaktywnych. - Godz. 18:30-20:00 - Rozmowy o depresji. Prowadzenie: Prof. Dominika Dudek i Rada Pacjentów. Miejsce: Pałac Potockich, Rynek Główny 20, Kraków, Księgarnia (parter) Porozmawiajmy otwarcie o depresji i sposobach jej leczenia. 9 października 2024 - środa - Godz. 11:00 - Mecz piłki nożnej "Przyjaciele Zdrowia Psychicznego". Miejsce: Hala 100-lecia KS Cracovia 1906 Centrum Sportu Niepełnosprawnych, Aleja Marszałka Ferdynanda Focha 40, Kraków Zmagania sportowe to doskonała okazja do integracji i promocji zdrowego trybu życia. - Godz. 15:30-18:00 - Warsztaty fotograficzne "Światło i przestrzeń" i wystawa fotografii. Miejsce: Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35, Kraków. - Godz. 19:30 - Kino: Projekcja filmu "WIELORYB" oraz debata. Prowadzenie: prof. Dominika Dudek, dr hab. Maciej Pilecki. Miejsce: Kino Pod Baranami, Rynek Główny 27, Kraków 10 października 2024 - czwartek - Godz. 11:00 - Pracoholizm i wypalenie zawodowe. Prowadzenie: dr hab. Mariusz Furgał, dr hab. Katarzyna Cyranka. Miejsce: Pałac Potockich, Rynek Główny 20, Kraków Zajęcia poświęcone zagadnieniom związanym z pracoholizmem i wypaleniem zawodowym - jak rozpoznać, zapobiegać i radzić sobie z tymi zjawiskami. - Godz. 12:00-18:00 - Dyskusje o rodzinie, pracy oraz zdrowiu psychicznym uczniów. Miejsce: Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35, Kraków. - Godz. 13:00 - Ochrona praw dziecka i bezpieczeństwo dziecka. Prowadzenie: Dr Anna Depukat. Miejsce: Pałac Potockich, Rynek Główny 20, Kraków Nowe przepisy dotyczące ochrony dzieci (Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r.) - jak je wdrażać i tworzyć bezpieczne środowisko dla najmłodszych. - Godz. 18:00 - Gdy tracisz kontrolę nad emocjami. Prowadzenie: lek. Bartłomiej Taurogiński, Kaja Wieczorek- Socha. Miejsce: Pałac Potockich, Rynek Główny 20, Kraków Spotkanie poświęcone skutecznym strategiom regulacji emocji i radzenia sobie w chwilach kryzysu. 11 października 2024 - piątek - Godz. 11:00 - Bezpieczna farmakoterapia zaburzeń psychicznych. Prowadzenie: prof. Marcin Siwek. Miejsce: Pałac Potockich, Rynek Główny 20, Kraków Praktyczne porady dotyczące stosowania farmakoterapii w leczeniu zaburzeń psychicznych. - Godz. 13:00 - Prawa mniejszości troską większości. Prowadzenie: lek. Anna Tereszko. Miejsce: Pałac Potockich, Rynek Główny 20, Kraków Wykład o tym, jak ważna jest troska o prawa mniejszości dla dobrostanu społecznego. Specjalne warsztaty "Odkryj w sobie MOCe superbohatera - bądź jak Kościuszko!" Warsztaty dla dzieci (klasy III-VIII) z rodzicami. Poznaj Tadeusza Kościuszkę jako realnego superbohatera i odkryj swoje mocne strony. Dodatkowo, uczestnicy wezmą udział w grze edukacyjnej "Rycerze MOCy", zwiedzą Muzeum Kościuszkowskie oraz będą się wspinać na Kopiec Kościuszki. Prowadzenie: dr Anna Łachowska, dr Katarzyna Wanat. Liczba uczestników: maksymalnie 25 osób - dzieci z klas od III do VIII szkoły podstawowej z rodzicami. Termin: 8 października 2024 r. Zapisy: kontakt@instytytemocji.pl - w rezerwacji prosimy o podanie liczby osób i wieku dzieci, które wezmą udział w warsztatach. Specjalna edycja warsztatów kościuszkowskiej terapii środowiskowej. Warsztaty "Odkryj w sobie MOCe superbohatera - bądź jak Kościuszko!" będą okazją do poznania realnego superbohatera. W przeciwieństwie do Spidermana, Batmana czy Aquamana, Tadeusz Kościuszko istniał naprawdę i ratował świat, tworząc niesamowite rzeczy, które stanowią podwaliny współczesności. Podczas specjalnej edycji warsztatów z zakresu "Kościuszkowskiej terapii środowiskowej" uczestnicy będą mogli poznać zarówno mocne strony superbohatera - Tadeusza Kościuszki, jak i swoje. Będzie mogło to stanowić bazę dla rozwoju adekwatnego poczucia własnej wartości i pewności siebie. Dodatkowo, w czasie zaproponowanej gry edukacyjno-strategicznej "Rycerze MOCy" uczestnicy będą mogli poćwiczyć ważne we współczesnym świecie umiejętności, takie jak: współdziałanie i współodpowiedzialność za podejmowane decyzje. Poza udziałem w warsztatach spotkanie będzie doskonałą okazją, żeby zwiedzić Muzeum Kościuszkowskie, a także sięgnąć szczytu swoich możliwości i wspiąć się na Kopiec Kościuszki. Część warsztatową poprowadzą: dr Anna Łachowska oraz dr Katarzyna Wanat. Warsztaty zaplanowano na 3 godziny - będzie możliwość udziału w całości wydarzenia lub rezygnacji z gry po około 1,5 godziny. Wydarzenia towarzyszące Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej 4 -31 października - Wystawa Zbigniewa Gostomskiego i lightboxów Krzysztofa Dominika. Miejsce: Stacja Badawcza OUTSIDER Art, ul. Kalwaryjska 29.

12-13 października - III Międzynarodowy Przegląd Filmów o Sztuce Outsiderów. Miejsce: Galeria Sztuki Współczesnej SOLVAY.

12-13 października - III Międzynarodowy Przegląd Filmów o Sztuce Outsiderów. Miejsce: Galeria Sztuki Współczesnej SOLVAY.

12-30 października - Wystawa art brut (m.in. Katarzyna Mielcarek, Krzysztof Majewski). Miejsce: Galeria Sztuki Współczesnej SOLVAY.

