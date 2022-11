Pięć młodych osób zostało rannych w wypadku drogowym, do którego doszło rano w Maszewach w woj. warmińsko-mazurskim. Auto, którym podróżowali młodzi ludzie, wjechało do rowu i przekoziołkowało.

Zdj. ilustracyjne / Archiwum RMF FM

Poszkodowani to czterech mężczyzn i kobieta. Mają od 19 do 24 lat. Jechali drogą wojewódzką z Bartoszyc w kierunku Kętrzyna.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że na łuku drogi kierowca stracił panowanie na pojazdem. Auto wjechało do rowu i przekoziołkowało. Całą piątkę przetransportowano do szpitala z obrażeniami ciała - powiedziała PAP Beata Patecka z bartoszyckiej policji.



Jedną z poszkodowanych osób strażacy musieli uwalniać z wnętrza rozbitego pojazdu.



Policja ustala, kto prowadził auto i wyjaśnia wszelkie okoliczności zdarzenia. Od uczestników wypadku pobrano krew do badań trzeźwości.