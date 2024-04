W poniedziałek po południu Robert Szewczyk zwołał konferencję prasową, na której poinformował o swoich najbliższych planach. To m.in. prace nad budżetem, przegląd inwestycji z KPO oraz projekt ustawy dotyczący darmowej komunikacji miejskiej dla uczniów do 18. roku życia. Na razie nie wiadomo jeszcze kto będzie wiceprezydentem.

Pierwsza konferencja prasowa nowego prezydenta Olsztyna. / Piotr Bułakowski / RMF FM

W drugiej turze wyborów Robert Szewczyk uzyskał 53,45 procent głosów, pokonując Czesława Jerzego Małkowskiego, który zdobył 46,55 procent. Różnica między nimi wyniosła 3555 głosów.

Konferencja prasowa prezydenta-elekta

W poniedziałek po południu Szewczyk zwołał przed ratuszem konferencję, aby przez media podziękować wyborcom.

Chciałbym podziękować zarówno tym, którzy zagłosowali na mnie, jak i na mojego kontrkandydata. Dziękuję tym, którzy na wybory zabrali dzieci, aby uczyć ich na czym polega demokracja - powiedział Robert Szewczyk.

Nowy prezydent zapowiedział, że pod jego rządami urząd miejski będzie nastawiony na dialog ze wszystkim. To będzie prezydentura otwarta, dialogu, dyskusji. Będziemy podejmować decyzje wspólnie. Będziemy kontynuować to, co dobre, a to co się nie sprawdziło wymieniać. Jestem osobą, która potrafi budować porozumienie w trudnych środowiskach. Jestem przekonany, że wszyscy zgłosowali za samorządnym Olsztynem, z nadzieją, że to będzie lepsze miasto - mówił Szewczyk.

Kto nie zostanie wiceprezydentem?

Niedługo powinniśmy poznać nazwiska wiceprezydentów. W lokalnych mediach Robert Szewczyk zapewnił, że były prezydent Piotr Grzymowicz nie będzie jego zastępcą.

Konkretne nazwiska jeszcze nie padły. Jeżeli chodzi o pierwsze decyzje, to Szewczyk zapowiedział, że zajmie się przede wszystkim budżetem, zrobi przegląd inwestycji z KPO, czy przedstawi radzie miejskiej projekt ustawy dotyczący bezpłatnej komunikacji miejskiej dla uczniów do 18. roku życia.