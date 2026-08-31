Fałszywy alarm w jednostce wojskowej. Dwóch mężczyzn w rękach służb

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Żandarmeria Wojskowa w Elblągu zatrzymała w poniedziałek dwóch mężczyzn, którzy wywołali fałszywy alarm w jednostce wojskowej. Żandarmeria wraz z policją pod nadzorem prokuratury w Olsztynie prowadzą czynności w tej sprawie – poinformował ppłk ŻW Dariusz Rozkosz.

Rzecznik komendanta głównego Żandarmerii Wojskowej ppłk Dariusz Rozkosz poinformował, że fałszywy alarm, który dotyczył jednej z jednostek wojskowych województwa warmińsko-mazurskiego, został odebrany w poniedziałek około godz. 15.00.

Komunikat Żandarmerii Wojskowej

„Podjęte działania wyeliminowały zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego. Błyskawiczna reakcja służb oraz realizacja czynności dochodzeniowo-śledczych i operacyjno-rozpoznawczych doprowadziły do zatrzymania dwóch mężczyzn obywatelstwa polskiego podejrzanych o wywołanie fałszywego alarmu” – przekazała w komunikacie Żandarmeria Wojskowa.

Czynności są w toku. Prowadzą je Oddział Żandarmerii Wojskowej w Elblągu wspólnie z Komendą Miejską Policji w Elblągu pod nadzorem Działu ds. Wojskowych Prokuratury Rejonowej Olsztyn-Południe. Żandarmeria Wojskowa informuje, że sprawcy przestępstwa określonego w art. 224a par. 1 kk (fałszywy alarm) grozi kara pozbawienia wolności od sześciu miesięcy do ośmiu lat.