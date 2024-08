Do 8 lat więzienia - tyle grozi grozi 54-latkowi z Częstochowy, który usiłował wyłudzić kredyt posługując się cudzym dokumentem. Śląska policja poinformowała w sobotę, że mężczyzna ma jednak do "odsiadki" także zaległe 5,5 roku. Sądy wydały za nim 6 nakazów zatrzymania za przestępstwa narkotykowe i kierowanie gróźb karalnych.

Zdj. ilustracyjne / Marcin Bielecki / PAP

Śledczy z Częstochowy zatrzymali w piątek na gorącym uczynku 54-latka, który w jednym z banków chciał zaciągnąć kredyt w wysokości 35 tysięcy zł.

"Mężczyzna podczas wypełniania wniosku o kredyt przedłożył cudzy dowód osobisty" - poinformowano w sobotę.

Kredyt miał już zostać udzielony, jednak końcowe formalności w banku przerwali częstochowscy policjanci.

Okazało się, że to mężczyzna, który w ten sam sposób - na początku sierpnia - próbował wyłudzić w innym banku w Częstochowie kredyt na 15 tysięcy zł. Wtedy jego fałszywy wniosek nie przeszedł weryfikacji.

Mężczyzna usłyszał już zarzuty usiłowania oszustwa i posługiwania się cudzym dokumentem. Grozi mu nawet do 8 lat więzienia.

Co więcej, poszukiwali go także policjanci z Tarnowskich Gór. Ci jednak za dokonanie przestępstw narkotykowych oraz za kierowanie gróźb karalnych. Za to 54-latek ma do "odsiadki" zaległe 5,5 roku.