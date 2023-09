Od poniedziałku zamknięta będzie droga między Ruskowem, a Przeździękiem Wielkim, na odcinku między Nidzicą, a Wielbarkiem (warmińsko-mazurskie). W tym miejscu znajduje się drogowy odcinek lotniskowy, na którym będą prowadzone ćwiczenia wojskowe o kryptonimie ROUTE 604.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

W poniedziałek rozpoczynają się ćwiczenia wojskowe o kryptonimie ROUTE 604, które będą organizowane na trasie między Ruskowem, a Przeździękiem Wielkim na trasie między Nidzicą, a Wielbarkiem (warmińsko-mazurskie). Z tego powodu trasa ta będzie całkowicie zamknięta dla ruchu do 3 października.



Dojazd do miejscowości na odcinku zamkniętej drogi będzie możliwy zarówno od strony Nidzicy, jak i od strony Wielbarka, natomiast przejazd przez obszar pomiędzy miejscowościami Ruskowo a Przeździęk Wielki nie będzie możliwy.



Zalecany jest objazd drogą wojewódzką nr 545 Nidzica - Jedwabno i drogą wojewódzką nr 508 Jedwabno - Wielbark.



Między Ruskowem, a Przeździękiem Wielkim znajduje się drogowy odcinek lotniskowy - jest to odcinek drogi przystosowany do startów i lądowań samolotów wojskowych.

Na obu końcach drogi startowej znajdują się poszerzenia, zwane stojankami, na których w sytuacjach awaryjnych można prowadzić obsługę samolotów (tankowanie, ładowanie amunicji).

Ćwiczenia, które rozpoczną się w poniedziałek będą nosiły kryptonim ROUTE 604.