Krakowskie Pogotowie Ratunkowe (KPR) w Wieliczce wzbogaci się o dwa nowe ambulanse. Ich łączna wartość to prawie milion złotych. Symboliczny czek na zakup pojazdów odebrała w sobotę dyrektor pogotowia.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

To miejsce oznacza dla mieszkańców powiatu wielickiego i Małopolski bezpieczną przystań, bo jest tu nowa siedziba pogotowia ratunkowego. W poniedziałek będzie otwarta nowa siedziba Państwowej Straży Pożarnej - mówił wojewoda małopolski Łukasz Kmita przed siedzibą pogotowia w Wieliczce, otwartą w lipcu.



Wojewoda, wraz z poseł Urszulą Rusecką (PiS), przekazał dyrekcji pogotowia symboliczny czek z kwotą 968 tys. zł na zakup ambulansów z wyposażeniem. Pieniądze przyznał premier Mateusz Morawiecki z rezerwy ogólnej budżetu państwa.



W powiecie wielickim przybywa mieszkańców. Obecnie zameldowanych jest ponad 140 tys. osób, kilkanaście lat temu było to niecałe 100 tys.



Krakowskie Pogotowie Ratunkowe obsługuje, poza Krakowem i Wieliczką, jeszcze Olkusz. Łącznie na tym obszarze pogotowie ma 32 karetki podstawowych zespołów ratownictwa i sześć dla zespołów specjalistycznych.



Czas dojazdów jest na najwyższym europejskim poziomie - powiedział wojewoda. Przypomniał, że rocznie ambulanse KPR przejeżdżają 1 mln 600 km - to tak, jakby 40 razy w roku pokonały obwód kuli ziemskiej.



Dyrektor KPR Małgorzata Popławska poinformowała, że KPR stara się, aby karetki nie miały więcej niż pięć lat. Karetka to podstawowe miejsce i narzędzie pracy członków zespołu ratownictwa medycznego - powiedziała.



Właścicielem KPR jest samorząd województwa małopolskiego