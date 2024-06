Ciało żołnierza znaleziono 4 czerwca przy terenie należącym do jednostki 9. Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa Olsztyn Południe. O Sprawie jako pierwsza poinformowała "Rzeczpospolita".

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak podaje "Rzeczpospolita" na ogólnodostępnym parkingu przy jednostce wojskowej przy ul. Sikorskiego 41 w Braniewie znaleziono ciało żołnierza.

Wszystkie okoliczności zdarzenia wyjaśnia Prokuratura Rejonowa Olsztyn Południe (dział do spraw wojskowych). Bliskim zmarłego żołnierza zapewniono wsparcie i opiekę psychologiczną - oświadczyli przedstawiciele jednostki wojskowej, których cytuje "Rzeczpospolita".

Do tragedii odniósł się na konferencji prasowej szef MON. Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że zdarzenie w Braniewie nie miało związku z wykonywaniem czynności służbowych.

Do takich zdarzeń w 200 tysięcznej armii dochodzi. Tak jak w każdej grupie zawodowej - powiedział wicepremier. Dodał też, że "prokuratura musi wyjaśnić" czy doszło do udziału osób trzecich. Zaznaczył jednak, że "czasem dochodzi do samobójstwa" i takie zdarzenia miały miejsce w poprzednich latach.

Tej sprawy nie należy wiązać z działalnością o charakterze pełnienia obowiązku, z tych informacji, które mam - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Wszczęliśmy śledztwo z art. 151. Na razie działania prokuratora na miejscu zdarzenia nie wskazują na udział osób trzecich, ale śledztwo prowadzone jest po to, by taki udział całkowicie wykluczyć - mówił rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Olsztynie Daniel Brodowski.

Znaleziony żołnierz miał 44 lata. Prokuratura nie ujawnia na razie więcej informacji ze względu na dobro rodziny zmarłego.