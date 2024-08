Strażacy ochotnicy z OSP w Bartągu szukają kierowcy BMW, który na lokalnej drodze uderzył w ciągnik rolniczy, którym jechał druh.

Uszkodzony traktor / OSP w Bartągu /

Wielokrotnie staramy się Wam pomagać i dbać o Wasze bezpieczeństwo. Tym razem to my potrzebujemy Waszej pomocy - z takim apelem wyszli strażacy z OSP Bartąg pod Olsztynem.

Według ich informacji w czwartek ok. g. 17.20 na drodze z Bartąga do Rusi srebrne bmw E46 Coupe uderzyło w traktor. Kierowca odjechał z miejsca zdarzenia. Ciągnikiem rolniczym jechał strażak-ochotnik, który trafił do szpitala.

Auto po zdarzeniu udało się ulicą Gietrzwałdzką w stronę Tomaszkowa. Jeśli ktokolwiek z Was posiada nagranie tego pojazdu z kamerki samochodowej, kamery monitoringu na swoim podwórku lub jest w stanie udzielić informacji, gdzie sprawca się przemieszczał, prosimy o bezpośredni kontakt pod nr. tel. 668 358 750 lub bezpośrednio z Policją - mówią strażacy.