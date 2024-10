W sercu Olsztyna powstaje inwestycja, która z pewnością zachwyci zarówno miłośników miejskiego życia, jak i tych, którzy cenią sobie bliskość natury. Apartamenty Macadamia Novdom to unikatowa propozycja dla osób szukających nowoczesnego i komfortowego miejsca do życia. Poniżej przedstawiamy zalety tego wyjątkowego osiedla, które wyróżnia się nowoczesnym designem oraz szeroką gamą udogodnień.

/ Materiały prasowe

Nowoczesne rozwiązania architektoniczne

Apartamentowiec Macadamia będzie nie tylko elegancką bryłą, ale także będzie posiadać innowacyjne rozwiązania architektoniczne. Przeszklone balkony, pełniące funkcję ogrodów zimowych, to idealne miejsce na relaks z książką czy spotkanie z przyjaciółmi. Takie detale sprawiają, że życie w Macadamii będzie czystą przyjemnością.

Komfort i wygoda na wyciągnięcie ręki

Apartamenty Macadamia Novdom to kameralny budynek, który z powodzeniem łączy funkcjonalność z estetyką. Dobrze zaplanowane ciągi komunikacyjne oraz mała liczba mieszkań na piętrze zapewniają intymność i spokój. W ofercie dostępne są jedynie 33 mieszkania.

Dodatkowe atuty to wzmocnione okna, które skutecznie izolują od hałasu miejskiego, co jest szczególnie istotne dla rodzin z małymi dziećmi oraz osób wrażliwych na dźwięki otoczenia. Mieszkańcy będą mogli również korzystać z parkingu podziemnego, co znacząco ułatwi codzienne funkcjonowanie.

Bliskość terenów zielonych i atrakcji miejskich

Lokalizacja apartamentów Macadamia u zbiegu ul. Partyzantów i 1. Maja to kolejny istotny atut. W pobliżu tego adresu znajdują się tereny zielone, takie jak parki Jakubowo i Kusocińskiego, które zachęcają do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Bliskość olsztyńskiego odcinka Łynostrady, zaprojektowanego z myślą o rowerzystach, oferuje mieszkańcom możliwość aktywnego wypoczynku.

Oprócz licznych terenów rekreacyjnych w bliskim sąsiedztwie inwestycji znajdują się także:

szkoła podstawowa,

stacja PKP,

centrum handlowe,

filharmonia,

liczne sklepy i punkty usługowe.

Wysoka jakość i różnorodność mieszkań

Apartamenty Macadamia to nie tylko doskonałe miejsce do życia, ale także świetna opcja inwestycyjna. W ofercie znajdują się zarówno kawalerki od 27 m², jak i przestronne lokale o powierzchni ok. 230 m², co czyni je idealnym wyborem dla różnych grup nabywców. Budynek ma sześć kondygnacji naziemnych, a na parterze zaplanowane są lokale usługowo-handlowe. Mieszkańcy będą mogli korzystać z windy, co zapewnia dodatkowy komfort w codziennym użytkowaniu. Za to zastosowanie wysokiej jakości materiałów budowlanych sprawi, że mieszkańcy będą mogli cieszyć się komfortem i estetyką przez długie lata.

Jeśli szukasz idealnego miejsca do życia, to apartamenty w Olsztynie Novdom będą doskonałym wyborem. Zainwestuj w swoje marzenia i wybierz inwestycję Macadamia, która łączy nowoczesność z komfortem oraz doskonałą lokalizacją. Odbiór gotowych mieszkań zaplanowany jest na III kwartał 2026 r.

Odwiedź stronę dewelopera w Olsztynie Novdom i poznaj szczegóły dotyczące tej wyjątkowej inwestycji!