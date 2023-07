Prokurator Okręgowy w Olsztynie skierował do Sądu Rejonowego w Mrągowie akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie, który odpowie za spowodowanie wypadku na jeziorze Tałty. Zginęła w nim 8-letnia dziewczynka, która została uwięziona w motorówce.

Policja wodna na jeziorze Tałty w Mikołajkach (zdj. arch.) / Tomasz Waszczuk / PAP

Do wypadku doszło 18 czerwca 2022 r. na jeziorze Tałty. Motorówką podróżowało 7 osób: 4 dorosłe i troje dzieci. W pewnym momencie łódź przechyliła się, a osoby, które były na pokładzie, wpadły do wody.

Motorówka wywróciła się do góry dnem i zaczęła tonąć. W kabinie łodzi została uwięziona 8-letnia dziewczynka.

Jak poinformował PAP Prokurator Okręgowy w Olsztynie Cezary Fiertek, do Sądu Rejonowego w Mrągowie skierowano akt oskarżenia przeciwko Piotrowi O. Jest on oskarżony o to, że 18 czerwca 2022 r. na jeziorze Tałty umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu wodnym. Kierował motorówką, choć nie miał ani uprawnień, ani niezbędnej wiedzy.

Według prokuratury, mężczyzna wykonał niewłaściwy manewr w reakcji na fale, wytworzone przez inne statki oraz ustawił łódź bokiem do fali, co przyczyniło się do utraty stateczności motorówki, a w konsekwencji do jej wywrócenia. Pasażerowie siedzieli w łodzi bez kamizelek. Byli też nierównomiernie rozmieszczeni w łodzi. Śledczy ocenili, że podejrzany nieumyślnie spowodował wypadek, w którym zginęła 8-letnia dziewczynka.

Mężczyzna odpowie także za złamanie orzeczonego przez kutnowski sąd w 2020 r. zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych (od dnia 27 listopada 2020 na okres dwóch lat). Grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.