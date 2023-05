Lekarze Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego chcą pomóc 14-latce z Angoli. U nastolatki zdiagnozowano ropień żuchwy, który w ostatnim czasie urósł do rozmiarów zagrażających jej życiu. Fundacja Dzieci Afryki uruchomiła specjalną zbiórkę, aby zebrać pieniądze potrzebne na zorganizowanie operacji Cristiny w Polsce.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Choroba, z jaką się zmaga się Cristina, rozpoczęła się w 2020 roku. Po upadku Cristina uskarżała się na ból dolnej szczęki. Ubodzy rodzice zapewnili jej leczenie "tradycyjne" - pomoc szamana. Ból stawał się jednak coraz większy.

Pomóżmy ciężko chorej dziewczynce z Angoli - z takim apelem zwraca się Fundacja Dzieci Afryki, która chce zorganizować pomoc dla 14-letniej Cristiny. U dziewczyny zdiagnozowano ropień żuchwy, który po upływie dwóch lat rozrósł się do ogromnych rozmiarów. Dziewczynką zaopiekowały się meksykańskie misjonarki ze Zgromadzenia Córek Świętej Maryi z Gudelupe. To one zapewniły Cristinie wizyty w kolejnych szpitalach, tam jednak udzielano dziewczynce jedynie pomocy doraźnej. Pomóc może jej tylko skomplikowana operacja, która jest niemożliwa do wykonania w Angoli.

Nasze działania były natychmiastowe. Po zapoznaniu się z historią choroby chirurdzy z Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie bez wahania zdecydowali się przeprowadzić operację twarzoczaszki Cristiny, zrzekając się swojego honorarium - mówi Maria Wiśniewska, pielęgniarka z Oddziału Okulistycznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie, która nadzoruje realizację tego projektu.

Potrzebne są jednak duże środki finansowe na pokrycie wszystkich procedur medycznych oraz przelotu i pobytu dziewczynki w Polsce. Pełni nadziei zwracamy się z prośbą o wsparcie. Wystarczy wejść na stronę https://www.siepomaga.pl/cristina i wpłacić datek. Liczy się każda kwota. Dziękujemy wszystkim, którzy już zdecydowali się wesprzeć walkę o przywrócenie Cristinie zdrowia - dodaje Wiśniewska.

Obecnie (stan na środę godzinę 14:00) zebrano ponad 40 tysięcy złotych. Potrzeba jeszcze ponad 110 tysięcy.