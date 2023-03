10 osób organizujących przemyt imigrantów przez polsko-białoruską granicę zatrzymali podlascy strażnicy graniczni. To czterech obywateli Polski oraz sześciu Ukraińców.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Zatrzymani wyszukiwali między innymi kurierów przewożących cudzoziemców ze strefy granicznej do krajów Europy Zachodniej.

Za transport pobierali do tysiąca euro za jedną osobę.

Chodzi m.in. o kilka śledztw prowadzonych przez prokuratury z województw: łódzkiego, lubelskiego i mazowieckiego. W oparciu o materiały tych postępowań przygotowawczych zatrzymano trzech Polaków. Kolejnego obywatela naszego kraju zatrzymano w Niemczech; w ramach prowadzonego postępowania został on przekazany stronie polskiej przez służby niemieckie.

Sześć kolejnych podejrzanych osób to obywatele Ukrainy, zatrzymani w województwach: mazowieckim i podlaskim.

Zatrzymanym osobom (to dziewięciu mężczyzn i kobieta) postawiono zarzuty organizowania nielegalnego przekraczania granicy państwa, grozi za to do 8 lat więzienia.

Osoby te zajmowały się m.in. wyszukiwaniem kurierów, którzy mieli odebrać cudzoziemców spod granicy polsko-białoruskiej i przewieźć ich dalej w głąb Europy Zachodniej. Organizatorzy uzyskiwali znaczne zyski z procederu, stawki za przewóz migrantów wahają się od 200 do 1000 euro za osobę - poinformowała kpt. Krystyna Jakimik-Jarosz z Podlaskiego Oddziału SG.

Z tych osób podejrzanych pięciu Ukraińców i Polak zostało tymczasowo aresztowanych, wobec pozostałej czwórki (trzech Polaków i Ukrainki) stosowany jest dozór policyjny. SG zaznacza, że śledztwa mają charakter rozwojowy i planowane są kolejne zatrzymania.

Od początku roku funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału SG zatrzymali 122 osoby zamieszane w organizowanie i pomoc w nielegalnym przekraczaniu granicy. Na odcinku białoruskim było to 115, na odcinku litewskim - 7 osób. W roku 2022 zatrzymano łącznie ponad pół tysiąca takich osób: 362 na odcinku białoruskim, 145 na litewskim.