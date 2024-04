Prokuratura Rejonowa w Opolu wszczęła śledztwo w sprawie możliwych nieprawidłowości przy finansowaniu kampanii wyborczej w opolskich strukturach Polski 2050. To efekt opublikowania przez “Nową Trybunę Opolską” zapisów kontrowersyjnych rozmów posła Adama Gomoły.

Poseł Adam Gomoła / Piotr Molecki / East News

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Opolu Stanisław Bar przekazał, że śledztwo prowadzone jest pod kątem możliwego naruszenia artykułu 506 pkt. 7. Kodeksu Wyborczego. Przewiduje on, że kto, w związku z wyborami: udziela komitetowi wyborczemu partii politycznej lub przyjmuje w imieniu komitetu korzyść majątkową z innego źródła niż z funduszu wyborczego partii politycznej tworzącej komitet wyborczy partii politycznej, podlega grzywnie od 1 do 100 tys. zł.

Śledztwo jest skutkiem opublikowania przez “Nową Trybunę Opolską" zapisów rozmów posła Adama Gomoły z jednym z potencjalnych kandydatów na pierwsze miejsce listy w wyborach do sejmiku województwa opolskiego.

Według nagrania, poseł Gomoła ma namawiać swojego rozmówcę, by ten wpłacił 20 tys. zł na konto prywatnej firmy, prowadzonej przez bliską współpracowniczkę parlamentarzysty. Miał on w ten sposób ominąć limity finansowania kampanii.



Po ujawnieniu zapisu rozmowy władze Polski 2050 usunęły Adama Gomołę ze swoich struktur. Został on posłem niezrzeszonym.

Gomoła: Ta rozmowa się odbyła

W marcowym wywiadzie dla TVN24 Adam Gomoła był pytany, czy stenogramy z jego rozmowy są autentyczne. Tak, ta rozmowa się odbyła, ta rozmowa odbyła się z kandydatem, z którym znałem się od dłuższego czasu, który pomagał mi w kampanii parlamentarnej i namawiał mnie na rekomendowanie go na listę samorządową Trzeciej Drogi - przyznał Gomoła w TVN24. Ta rozmowa była częścią dłuższej dyskusji - dodał.

Gomoła zapowiedział też zrzeczenie się immunitetu w sytuacji, gdy prokuratura będzie chciała postawić mu zarzuty.

Ale tak jak każdy inny obywatel, chcę mieć domniemanie niewinności i do momentu wyjaśnienia tej sprawy będę realizował misję zleconą mi przez blisko 22 tysiące wyborców - deklarował. Stwierdził też, że padł ofiarą prowokacji.

Kim jest Adam Gomoła?

Adam Gomoła ma 25 lat i jest najmłodszym posłem w Sejmie obecnej kadencji. Pochodzi z Opola.

W wyborach parlamentarnych 15 października 2023 roku startował z pierwszego miejsca listy Trzeciej Drogi PSL-Polski 2050 Szymona Hołowni w okręgu nr 21 w wyborach do Sejmu. Zdobył 21 923 głosy i uzyskał mandat poselski.