Czego dotyczy publikacja "NTO"?

W piątek rano "Nowa Trybuna Opolska" opublikowała na swojej stronie internetowej artykuł dotyczący posła Polski 2050 Adama Gomoły .

"Rozmowa miała miejsce w połowie lutego, jeszcze przed zamknięciem list do wyborów samorządowych. Na nagraniu słychać głos posła Adama Gomoły, najmłodszego polskiego parlamentarzysty, lidera opolskich struktur Polski 2050. Gomoła tłumaczy kandydatowi jak ominąć limit finansowania kampanii wyborczej i zaleca wpłatę pieniędzy na konto prywatnej firmy" - poinformowała "NTO".

Chodziło o kwotę 20 tys. złotych. Zdaniem "Nowej Trybuny Opolskiej" pieniądze miały zostać przekazane na konto firmy prowadzonej przez szefową sztabu partii Szymona Hołowni na Opolszczyźnie, bliskiej współpracownicy posła.

"Aby uzasadnić wpłatę, przygotowano umowę, która zakładała świadczenie usług konsultingowych w zakresie wizerunku, w tym 'przygotowanie raportów na temat efektów przeprowadzonych działań'" - podaje "NTO".

Gazeta przekazała, że - wedle jej wiedzy - kandydat, któremu to zaproponowano, ostatecznie nie wpłacił żadnych pieniędzy i ostatecznie "jedynki" na liście Polski 2050 nie otrzymał.

Region opolski objęty zostanie dodatkowym nadzorem

Po publikacji zarząd partii Polska 2050 Szymona Hołowni wydał w piątek pierwsze oświadczenie, w którym poinformował, że w związku z informacjami prasowymi dotyczącymi posła Adama Gomoły został on zobowiązany do złożenia pełnych wyjaśnień. Jednocześnie został odsunięty od wszelkich czynności związanych z toczącą się kampanią wyborczą.

Podano, że region opolski objęty zostanie dodatkowym nadzorem pełnomocnika finansowego KKW Trzecia Droga PSL-PL2050 Szymona Hołowni. Do czasu wyjaśnienia sprawy poseł został zawieszony w prawach członka Klubu Parlamentarnego Polska 2050-Trzecia Droga.

Jeżeli to oskarżenie, które spotkało posła Gomołę, potwierdzi się albo przynajmniej ja nadal będę miał wątpliwości co do tego, jak w tej sytuacji się zachował, będę rekomendował władzom klubu i zarządowi partii zakończenie współpracy z posłem Gomołą - mówił lider Polski 2050, marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

Zarząd partii zapewnił też, że prowadzi kampanię wyborczą zgodnie z przepisami prawa i na bieżąco wyjaśni każdy niepokojący sygnał. "W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uchybień zarząd partii podejmie stosowne działania" - napisano w oświadczeniu.

Adam Gomoła - najmłodszy poseł obecnej kadencji

Adam Gomoła ma 25 lat i jest najmłodszym posłem w Sejmie obecnej kadencji. Pochodzi z Opola.

W wyborach parlamentarnych 15 października 2023 roku startował z pierwszego miejsca listy Trzeciej Drogi PSL-Polski 2050 Szymona Hołowni w okręgu nr 21 w wyborach do Sejmu.

Zdobył 21 923 głosy i uzyskał mandat poselski.