Temperatura maksymalna od 0 st.C., 2 st.C. na południowym wschodzie i w kotlinach sudeckich do 6 st.C. na zachodzi kraju, Chłodniej będzie w rejonach podgórskich Karpat, od minus 2 st.C. do 0 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, na północy miejscami dość silny, w porywach do 60 km/h, z kierunków północnych. W szczytowych partiach gór porywy wiatru do 80 km/h w Sudetach, powodujące zawieje i zamiecie śnieżne.

O czym muszą pamiętać kierowcy?

Trudne warunki panujące na drogach wymuszają na kierowcach zachowanie szczególnej ostrożności. Policjanci przypominają, o czym musimy pamiętać wsiadając za kierownicę: