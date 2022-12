Nadchodzące godziny przyniosą intensywne opady śniegu i silne mrozy. W wielu miejscach sytuacja na drogach jest bardzo trudna, a zapowiadane marznące opady nie ułatwią drogowcom pracy, a kierowcom podróży. W niektórych regionach kraju może spaść nawet 10 cm śniegu!

Bartoszyce po intensywnych opadach śniegu / Tomasz Waszczuk / PAP

W piątek na południu i wschodzie kraju wystąpi całkowite zachmurzenie i duże opady śniegu. W pasie od Opola po Lubelszczyznę i Podlasie największe opady śniegu, którego tam spadnie do 10 cm. Na południowym wschodzie wystąpią opady marznącego deszczu powodującego gołoledź.

Temperatura wyniesie od -7 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, ok. -3 stopni na przeważającym obszarze kraju, do 3 stopni na Ziemi Przemyskiej.



Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-wschodni. W Tatrach porywy wiatru wyniosą do 75 km/h, które będą powodowały zawieje i zamiecie śnieżne.

IMGW wydał ostrzeżenia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu i silnym mrozem oraz ostrzeżenia drugiego stopnia przed marznącymi opadami.

Ostrzeżenia przed silnym mrozem obowiązują w części województwa pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego.

Ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu wydano dla południowej i wschodniej Polski.