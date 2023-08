W sobotę wieczorem PERN poinformował, że spółka wykryła rozszczelnienie rurociągu "Przyjaźń" w gminie Chodecz, na jednej z dwóch nitek zachodniego odcinka magistrali, którym ropa naftowa trafia do Niemiec. Zostało wyłączone tłoczenie, a druga nitka działa normalnie. Spółka zapewniła, iż nie ma zagrożenia dla mieszkańców. Prewencyjnie ewakuowano 2 osoby - to mieszkańcy domu stojącego najbliżej miejsca rozszczelnienia.

Spółka skierowała na miejsce swoje specjalistyczne służby - w tym techniczne, eksploatacyjne, zakładową straż pożarną oraz ochrony środowiska i BHP. Teren został zabezpieczony.

Rzeczniczka PERN Katarzyna Krasińska przekazała reporterowi RMF FM, że pęknięcie rurociągu ma kilkadziesiąt centymetrów. Ten fragment magistrali trzeba jednak wyciąć i wymienić na całkowicie nowy.

"Służby PERN dotarły do uszkodzonego fragmentu jednej z nitek zachodniego odcinka rurociągu “Przyjaźń" w gm. Chodecz. Jest to magistrala, którą płynie ropa pochodząca z dostaw morskich w kierunku zachodnim. Obecnie trwają prace naprawcze ropociągu. Przewidywany czas wznowienia tłoczenia to wtorek rano" - czytamy w najnowszym komunikacie wydanym przez PERN. Zapewniono w nim też, że spółka jest w kontakcie z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy - delegaturą we Włocławku. W poniedziałek mają się rozpocząć rekultywacja terenu.

PERN to państwowy podmiot, zarządzający m.in. rurociągami tłoczącymi ropę naftową do rafinerii Grupy Orlen w Płocku i w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech. Spółka ma na terenie kraju cztery bazy magazynowe surowca i 19 baz paliw.